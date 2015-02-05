Следующей "плавающей" валютой станет гривна - нацбанк Украины повышает ставку

Национальный банк Украины с 6 февраля повышает ключевую учетную ставку на 5,5 п.п. и фактически отпускает гривну в «свободное плавание», т. к. перестанет контролировать курсообразование валюты. Украинский регулятор пошел на эти меры по рекомендации Международного валютного фонда.

Ключевая ставка в стране составит 19,5% с пятницы (сейчас - 14%), говорится в заявлении нацбанка Украины. Регулятор также отменяет ежедневные валютные аукционы. По словам главы нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, регулятор сохранит некоторые административные меры, в том числе обязательную продажу иностранной выручки экспортеров и ограничения на отдельные покупки валюты.

Валютный рынок по-прежнему находится в «паническом настроении», - сказала Гонтарева журналистам сегодня. Международные резервы Украины сейчас на самом низком уровне за 11 лет. В прошлом году курс гривны показал максимальное снижение против доллара — нацвалюта подешевела на 48%, сообщает Bloomberg.

Сейчас в Киеве работает миссия МВФ. Правительство Украины надеется на финансовую помощь плюс к тем $17 млрд, которые выделили стране в прошлом в году. Во вторник министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что стране необходимы еще $15 млрд.

На 14:13 по мск пара USD/UAH торгуется на уровне 16,4755.

