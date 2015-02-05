Финансовая война против России должна скрыть преступления США

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.... совершенно по-другому выглядит разразившийся в конце января шпионский скандал в Нью-Йорке. Если в России информация об этом лишь несколько дней продержалась на первых полосах, то в США, особенно в деловых и политических СМИ, ориентированных на истеблишмент, эта тема всячески муссируется. В ходе скандала заместитель руководителя отделения Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгений Буряков был арестован и будет находиться под стражей в ожидании суда, который намечен на 9 февраля. Еще двое россиян — Игорь Спорышев и Виктор Подобный, имевшие дипломатический иммунитет, покинули территорию США. В обвинительном заключении по делу Е. Бурякова утверждается, что СВР России стремилась использовать ТАСС для получения информации по высокочастотной автоматизированной торговой системе для возможности дестабилизации американской финансовой системы, в том числе путем воздействия на индексные товарные фонды. При этом утверждалось, что наблюдение за Е. Буряковым осуществлялось с марта 2012 до середины 2014 года.

Обвинение выглядит весьма странным, если не принять во внимание реальные процессы, происходящие сейчас на финансовых рынках. В течение последнего времени, по данным агентства «Блумберг» и различных аналитических компаний, только на падении акций американских нефтяных и газовых компаний, занимающихся сланцами, инвесторы потеряли около 400 млрд долларов. Еще триллион долларов, а по некоторым оценка значительно больше, составили убытки институциональных и частных инвесторов в результате падения цен на нефть и, соответственно, обрушения индексных нефтяных фондов и других деривативов, завязанных на цену нефти.

ИА REGNUM в статье «Цены на нефть: стихия рынка или финансовое оружие» впервые обосновало в качестве едва ли не главного фактора падения цен на нефть целенаправленные манипуляции рынком «бумажной» нефти со стороны администрации Белого дома при помощи и в сговоре с крупнейшими американскими банками. Эти манипуляции с высокой степенью вероятности осуществлялись именно в отношении индексных нефтяных товарных фондов и других деривативов с использованием алгоритмических торговых систем, находящихся в распоряжении этих крупнейших банков. В последние недели к подобной точке зрения начали склоняться и некоторые аналитики — авторы дорогостоящих подписных рассылок для крупных инвесторов.

Подобный сговор, приведший к потере сотен миллиардов долларов не только частными инвесторами, но и пенсионными и иными фондами, является по американскому законодательству противозаконным и чрезвычайно жестко наказуемым. Документальное доказательство подобного сговора может привести к последствиям, сравнимым, а то и превосходящим Уотергейт. Поэтому есть высокая вероятность, что мы являемся свидетелями операции «Консервы 2.0». Она призвана отвести подозрения от Белого дома и ведущих банков Уолл-стрит в целенаправленных действиях по дестабилизации товарных и финансовых рынков и возложить эту ответственность на Россию. Более того, такая ответственность должна стать оправданием для дальнейшего ужесточения финансовой войны с нашей страной.



