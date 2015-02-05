Падение нефти еще не закончилось. Ждем отметок $30 за баррель

Практически аварийное падение нефтяных котировок и цен на газ, похоже, еще не закончено. В течение нескольких дней нефть показывала буквально «первые признаки жизни» после прошлогоднего кризиса. Цены на WTI поднимались до $54 за баррель, а на Brent – выше $58 во вторник.

Но отскок тот, скорее всего, будет недолгим. Смотрите сами, уже в среду нефть упала почти на 9%, а сегодня она торгуется уже на уровнях $53,5 за баррель Brent и $47,8 за WTI. Пожалуй, среда была худшим днем с того момента, когда 28 ноября ОПЕК напугал рынок, решив сохранить производство на прежних уровнях.

Что происходит? Все возвращается к простому правилу — цена на нефть складывается из соотношения спроса и предложения. Мир просто купается в нефти — ее так много, что столько и не нужно никому, плюс еще вялый спрос вызван тусклым ростом экономик некоторых стран.

Многие недавно говорили, что цена укрепилась благодаря тому, что американские нефтепроизводители отключили часть своих буровых установок. Некоторые эксперты даже стали утверждать, что цена на нефть нашла свое дно и чиновник из ОПЕК даже предсказал скорый рост сырой нефти выше $200 за баррель.

А вот в Citigroup не верят этим прогнозам. В паре отчетов, выпущенных на этой неделе, банк предупредил о том, что нефти, возможно, потребуется упасть до $30 за баррель, потому что в мире все еще очень много запасов этого сырья.

Citi по-прежнему считает, что поставки превышают спрос примерно на 1-1,5 млн баррелей в день. Но даже при значительном закрытии какой-то части буровых установок производство нефти в США все равно может вырасти еще на 1 млн баррелей в сутки в 2015 году.

Была ли новость подделкой? Это не в первый раз, когда энергетический рынок обманули простым сообщением о закрытии установок. Еще в начале 2009 года американские цены на природный газ преждевременно сплотились после обманных данных о буровых установках и только потом стали падать до новых минимумов в конце года.

"История, кажется, повторяется", - пишет аналитик из Citi Сет Клеинман. Если производители нефти пойдут еще раз на такую «подделку» новостей, они могут в конечном итоге навредить себе еще больше — в более долгосрочной перспективе.

"Любые ожидания раннего восстановления цен вполне могут перерасти в сильные падения производства, тем самым продлевая переизбыток и низкие цены", - сказал Клеинман.