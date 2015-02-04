Ставку в РФ снизят к апрелю - вероятность 70%

Центробанк России с 70% вероятностью уже в конце апреля 2015 года понизит ключевую процентную ставку — такие результаты опроса приводит агентство Bloomberg. Прогноз о снижении ставки дали 30 экономистов из 33.

Никто не исключает, что изменить ключевую ставку центробанк может даже в этом месяце - на внеочередном заседании, считают эксперты. «Центробанк будет чувствительно увеличивать политическое давление для дальнейшего снижения процентных ставок», — говорит главный экономист из Swedbank в Литве Нериджус Маклиус.

Напомним, центробанк РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15% с 2 февраля 2015 года. Такое решение банк России объяснил прежде всего «изменением баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики». «Принятое 15 декабря 2014 года Банком России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России», — говорилось также в сообщении центробанка.

В прошлом году рубль потерял 46% по отношению к доллару. За день до объявления о решении центробанка РФ, 29 января, Bloomberg опубликовал мнения опрошенных экономистов — они считали, что банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17% до июня или июля 2015 года. И только один из опрошенных экономистов предположил, что ЦБ снизит ставку 30 января. Насколько прогнозы экспертов оправдаются в этот раз?

