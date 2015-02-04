Рубль идет за нефтью - каковы дальнейшие перспективы?

Рубль уже второй день показывает уверенный рост — несмотря на наличие нескольких положительных поводов, главным все же остается растущая в цене нефть.

Вспомните, в прошлую пятницу российский рубль еще был под сильным давлением — когда объявили о решении центробанка снизить ключевую ставку до 15% рубль резко стал падать и в паре с долларом дошел до уровня 72. Аналитики тогда взбудоражились и практически начали хоронить «деревянного», хотя по сути центробанк все сделал правильно.

И - о чудо - снижение ставки в РФ совпало с новым ралли на нефтяном рынке. Уже к вечеру нефтяные фьючерсы резко поднялись почти на 7%, а рубль пошел вслед за ними и к концу сессии отыграл все дневные потери.

Эта неделя началась очень позитивно для нефти и рубля — и по итогам вторника нефть уже торговалась на максимуме с начала года (Brent закрылась на отметке $56,98, по данным investing.com). Рубль, конечно, маленько отстает в динамике, но все еще впереди. Пока на него почти никакого давления нет, это говорят и в самом центробанке РФ. А все геополитические и прочие риски уже заложены в цены (а в цене доллара они составляют примерно 15-20 руб.).

"Здесь риски не чисто экономические, сюда заложены геополитические риски, именно - усиление санкций, отключения от SWIFT, усиление напряженности на Украине, заявления Обамы - это все здесь. Здесь экономике как раз рублей 16 надо убрать с доллара , и тогда было бы нормально", - говорит Александр Кареевский, экономический обозреватель.

В дальнейшем все зависит от нефти — а вот здесь-то может произойти все, что угодно. Что же касается долгосрочных прогнозов, тут есть самые разные варианты. И один из них - нефть может вырасти даже не до $100, а до $200 и выше за баррель. Такой же прогноз недавно высказал глава ОПЕК господин Аль-Бадри: "Нефть никогда больше не будет стоить сто долларов… Потому что она будет стоить двести долларов".

И что в таком случае будет с рублем? Нехитрые подсчеты дают нам ответ - курс рубля в районе 17 руб. за доллар. К слову, технический анализ тоже допускает такие уровни для национальной валюты. Теперь осталось дождаться, чтобы этот прогноз сбылся.