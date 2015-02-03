Резкий рост нефтяных цен произошел из-за сокращения числа буровых установок

Во вторник днем фьючерсы на нефть продолжают расти в цене. Котировки резко выросли, когда инвесторы оценили последние отчеты — согласно этим данным, число американских нефтяных буровых установок уменьшилось на прошлой неделе очень сильно. Пожалуй, на этой неделе закрыли больше установок, чем за последние 30 лет.

Во время дневных торгов — к 13:54 по мск - фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте подорожали до $51,00 за баррель. В то же время фьючерсы на Brent торговались на отметке $56,47 за баррель.

Напомним, что на последних трех сессиях WTI выросла почти на 13%, особенно получив рост сегодня, когда были осмыслены американские отчеты о том, что компании стали сокращать производство из-за снижения цен. В январе американская нефть потеряла в цене около 10%.

В прошлую пятницу Baker Hughes сообщила, что за неделю количество буровых установок в США уменьшилось на 94 - до 1223, минимума с октября 2013 года.



