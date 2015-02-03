Испания хочет пойти по стопам Греции?

В прошлое воскресенье десятки тысяч жителей Испании вышли на демонстрацию "Марш за перемены" в Мадриде, чтобы поддержать ультралевую партию "Podemos" ("Мы можем"). Политические намерения и быстро растущая популярность этой партии привела к тому, что ее стали сравнивать с греческой Сириза, которая недавно победила на парламентских выборах в Греции.

Всего год назад активисты сформировали партию "Подемос", во главе ее стоит Пабло Иглесиас. И за это время партия уже смогла стать популярной и занять 5 мест в Европарламенте в мае.

Испанская партия, как и греческая Сириза, намерена бороться с политикой жесткой экономии, от которой испанцы тоже устали, а также хочетизбавиться от т. н. "la casta" – политической и деловой элиты страны. "Люди сыты по горло политическими элитами", – говорит Антониа Фернандес, 69-летняя пенсионерка из Мадрида, которая пришла на демонстрацию со своей семьей.

В Испании сейчас непростые времена — и хотя страна постепенно выходит из семилетнего экономического спада (кстати, имеющая одну из самых быстрорастущих экономик Европы), много проблем еще осталось — например, четверть работоспособного населения просто сидит без работы.

Пабло Иглесиас обратился к демонстрантам, пообещав, что 2015 станет "годом перемен" для Испании. "В Европе дует ветер перемен", – сказал он, тем самым положительно отозвавшись о первых решениях Алексиса Ципраса в качестве премьер-министра. Напомним, Ципрас пообещал, что политика мер жесткой экономии пришла к концу.

Испания пойдет по стопам Греции? Потому что партия "Подемос" тоже намерена сломать двухпартийную систему, которая держится в Испании с 1970-х гг, и взять власть в свои руки.