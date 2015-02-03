Фондовые индексы Европы в понедельник менялись разнонаправленно

В понедельник на европейские рынки влияла слабая статистика китайского PMI. Впрочем, и данные по еврозоне тоже были не особенно оптимистичными, и Греция тоже пока не оставляет много поводов для радости.

Поэтому настроения инвесторов в еврозоне сейчас настороженные. Хуже всего дела обстояли в Испании, чей фондовый индекс IBEX 35 снизился на 2,18% сразу. Крупный риск для мировой экономики — конфронтация Греции и Евросоюза. При этом, однако, греческий индекс взлетел за вчерашний день на 4,6% на оптимистичной риторике нового премьер-министра страны Алексиса Ципраса (и при параллельном обращении Афин в ЕЦБ за поддержкой греческих банков).

DAX прибавил 1,25%; FTSE 100 окреп на 0,49%; CAC 40 вырос на 0,51%. Сводный промышленный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,42%.



Что касается отдельных акций, то британские нефтяники BP Plc и BG Group Plc прибавили 3,1% и 5,3% соответственно: они объявили о пересмотре своих прежних планов по капиталовложениям и решили сократить их на 21 млрд долларов. Кроме того, росла стоимость нефти, что не могло не сказаться положительно на котировках нефтедобывающих компаний.

Из вчерашних серьезных потерь — сильное снижение котировок Ryanair Holdings, которая потеряла сразу 6,1%, заявив, что не ждет большого роста прибыли в 2015 году: большинство доходов от снижения стоимости топлива будут направлены на привлечение новых лояльных клиентов.