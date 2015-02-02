План QE: как это работает? Часть I

Колумнисты Bloomberg задаются вопросом, как именно будет работать европейская программа количественного смягчения.

"В пазле Марио Драги за 1 трлн евро нет ключевых кусков композиции. Когда президент ЕЦБ 22 января объявил наконец о программе скупки ежемесячной скупки активов европейским регулятором на сумму 60 млрд евро для предупреждения дефляции, инвесторы были как минимум удивлены объявленной сумме.

Позднее, когда поступило больше информации, аналитики, детально изучающие заявления ЕЦБ, находят, что неясными остались несколько критических точек.



«Отсутствует мелкий шрифт — тот, который должен оказывать реальное влияние на запуск плана», — говорит, например, Йоханнес Гарайс, экономист франкфуртской компании Natixis.

Перечислим здесь несколько важных пунктов плана по количественному смягчению, которые представители регулятора не сочли нужным пояснить.

Из чего будут состоять выкупаемые активы?

Ежемесячные расходы ЕЦБ будут включать, во-первых, уже существующую программу покупки защищенных облигаций и поддержанных активами ценных бумаг. Из того, что будет добавлено к этой программе, Марио Драги упомянул о 12% долговых бумаг, выпущенных агентствами и институциональными участниками ЕС, а остальные будут государственными облигациями.

Сколько ЕЦБ предусматривает потратить на каждый тип актива?

Президент ЕЦБ заявил, что регулятор выкупит облигации со сроками платежа 2 — 30 лет, не определяя среднюю цель, которая могла бы затронуть кривые доходности и расходы по займам. В то же время центробанк заявляет, что долговые расписки будут включать и долговые обязательства с плавающей ставкой, и ценные бумаги с отрицательной доходностью, но не дает представления о четких долях каждого типа выкупаемых активов в конечном портфеле.

Насколько прозрачной будет закупка бумаг?

Никто из ЕЦБ не особенно распространялся о механике QE. Когда были выкуплены суверенные долговые бумаги с 2010 по 2012 гг, в соответствии с сейчас уже не действующей программой по рынкам ценных бумаг, эти действия совершались на рынке без предшествующего анонса.

Эта стратегия контрастирует с календарем ФРС, который она выпустила перед QE и в котором четко расписала, когда будет совершен выкуп и какие бумаги будут в него входить.

Обнародованный календарь «гарантировал бы полную прозрачность и минимизировал бы искажение рынка», — говорит Рикардо Хермитт, главный экономист в Mizuho International Plc.

Насколько полной и оперативной будет информация о сделках?

ЕЦБ заявил, что сделки «будут обнародованы в еженедельных отчетах, с перечислением активов». Такая схема уже имеет место для покупки застрахованных бондов и ABS.

Для суверенных долговых бумаг и облигаций, купленных под QE, будет публиковаться ежемесячный отчет с проведенными суммами.

Как ЕЦБ собирается определять суммы лимитов, потраченных на те или иные бумаги?

Регулятор планирует поддержать максимум 33% долга любой страны и менее 25% облигаций из любого определенного выпуска. Неясно, как это будет измеряться. К примеру, будут ли краткосрочные казначейские вексели считаться частью неоплаченного долга страны?

Как ЕЦБ отнесется к Греции?

Казначейские вексели особенно важны для Греции, где ЕЦБ и центральным банкам еврозоны принадлежат государственные ценные бумаги примерно на 27 млрд евро (40% неуплаченного долга Греции, исключая казначейские векселя, но только 33%, если краткосрочные долги все же включить в расчет).

Все зависит от того, как поведет себя недавно избранное новое правительство Греции. Премьер-министр Алексис Ципрас выиграл власть на базе обещаний реструктуризации национального долга и проведения реформ по приведению экономики страны на докризисный уровень. Вчера в Париже министр финансов страны, Янис Варуфакис, сказал, что его страна больше не собирается брать международную финансовую помощь в соответствии с текущим антикризисным соглашением и намекнул, что надо бы подписать новое соглашение. В то же время, новое правительство не хочет отлучаться от кормушки еврозоны: Ципрас собирается ехать во Франкфурт и разговаривать с чиновниками ЕЦБ о реструктуризации долга."

Alessandro Speciale и David Goodman, специально для Bloomberg. Перевод - Lesnik007