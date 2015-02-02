Европейские индексы ведут себя разнонаправленно

В понедельник сводный европейский индекс снижается. Сегодня Stoxx Europe 600 ослаб на 0,40% (на момент 16.04 мск), демонстрируя движение, обратное торжественному пятничному подъему.

Среди «лузеров» дня — например, Ryanair Holdings, которая потеряла 4,33%. Бюджетный авиаперевозчик осторожно высказался об оценках своего роста на текущий год. «Баснословно дешевой нефть не может быть вечно. Ryanair намеревается увеличить свою клиентскую базу за счет дополнительного снижения цен на билеты, направляя всю экономию от цены на топливо именно в это. Поэтому наши ожидания по росту прибыли довольно скромные». При этом Ryanair объявила, что планирует начать обратный выкуп собственных акций на 400 млн евро.



Немецкий DAX вырос на 0,38%, САС 40 снизился на 0,06%; британский FTSE потерял 0,17%.

Среди сегодняшней европейской статистики стоит отметить индекс PMI: в еврозоне он чуть вырос до отметки 51,0 (с декабрьских 50,6), а вот отдельно по странам умеренно снизился (в Италии, Франции, Греции, Австрии).