Нефти марки Brent днем подорожала до $55, рубль также отыгрывает потери

В понедельник днем сильно выросли мировые цены на нефть — к 14:47 по мск за баррель нефти Brent давали $55,22. Баррель WTI к этому времени стоил $49,81.

Цены на нефть сегодня утром снижались, но примерно после 14:00 резко пошли в рост. Сейчас цена Brent выросла на 3,66%, WTI – на 2,89%.

В это же время российский рубль, сильно терявший позиции утром, отыгрывает потери. К 14:58 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 68,77, а пара EUR/RUB – на отметке 77,91 (по данным investing.com). Курсы американской и европейской валют приблизились к уровням закрытия торгов пятницы.



