Рубль продолжает дешеветь после снижения процентной ставки

После открытия торгов на Московской бирже в понедельник утром рубль продолжил падение против доллара и евро. Стоимость доллара превысила 70 руб., евро — больше 79 руб.

По состоянию на 12:12 по мск доллар на бирже торговался на уровне 70,26 руб., евро — на уровне 79,54 руб.

Аналитики говорят, что против рубля все еще играет плохой инвестиционный рейтинг РФ от S&P. Пока угрозы о дополнительных санкциях со стороны ЕС не развеются, рубль также будет находиться под давлением новостей и отчетов. После решения центробанка РФ снизить ключевую ставку с 17% до 15% со 2 февраля рубль продолжает дешеветь.

Сегодня максимум за доллар давали 70,50 руб., за евро — 79,89 руб. (по данным Московской биржи).