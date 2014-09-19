Самое крупное IPO в истории: Alibaba заработала 21,8 миллиарда!

Alibaba Group Holding разместила вчера свои акции в ходе крупнейшего в истории мировых рынков IPO. Цена акций была установлена по верхней границе предсказанного диапазона: $68. Результат - $21,8 млрд, и это — мировой рекорд. Интерес к акциям китайского интернет-продавца огромный: Alibaba одной левой сделал и Facebook, и Twitter.

Рыночная капитализация китайского «монстра» - выше, чем Walt Disney Co и Boeing Co, и составляет 167,5 млрд долларов. Непосредственные конкуренты Alibaba – Amazon и Ebay — остались далеко позади.



Интересно, что Alibaba сейчас принадлежит 80% всей электронной коммерции в мире, но при этом 80% американцев живут в стране розовых пони и ни разу про китайского гиганта даже не слышали. Однако крупнейшие американские институциональные инвесторы сразу почуяли, где будет вкусно, и многие из них подали крупнейшие заявки на приобретение пакетов акций Alibaba. Например, Blackrock заявилась аж на миллиард долларов; а еще интернет-ритейлером очень заинтересовались Morgan Stanley, JP Morgan, Rotschild и другие воротилы американских рынков.

С начала роуд-шоу Alibaba возник ажиотажный спрос на акции. Многие инвесторы по результатам мероприятия говорили, что были сложности в получении акций по заявкам целиком.

Джек Ма, основатель Alibaba, стал владельцем состояния в 14 миллиардов долларов — а начинал он свое дело в небольшой квартире в сердце Китая.

Сегодня в Нью-Йорке начнутся торги, в которых дебютирует Alibaba — и ее акциям предсказывают рост минимум на 10 — 15% в первый же день.