Отчеты о ВВП США разочаровали инвесторов

Вместо прогнозируемого роста экономики США в 3% отчеты показали рост ВВП только на 2,6% за последние три месяца.

Экономический рост в США резко замедлился в IV квартале, сообщает Reuters. Низкие деловые расходы и большой дефицит торгового баланса компенсировали быстрый темп потребительских расходов с 2006 года. ВВП страны вырос на 2,6% после мощного роста на 5% в предыдущем квартале. Об этом сообщило сегодня Министерство торговли.

Спад, скорее всего, будет недолгим, учитывая огромный «попутный ветер» после снижения цен на бензин, считает большинство экономистов в Соединенных Штатах. Страна достаточно сильна, чтобы смягчить удар от ослабления зарубежных экономик.

Даже с умеренным ростом в четвертом квартале, у экономики есть хороший потенциал, говорят американские экономисты. Правда, ждали они роста ВВП на 3%. На днях ФРС заявила, что экономика США движется "уверенными темпами", и оценка ее роста дает право обещать повышение ставок уже в этом году.

Напомним, ФРС США сохранил краткосрочную процентную ставку вблизи нуля с декабря 2008 года.

Также сегодня опубликовали отчеты по потребительским расходам — они выросли в США на 4,3% в четвертом квартале — это самый быстрый рост за период с I квартала 2006 года.

Пара EUR/USD к 16:44 по мск торговалась на уровне 1,1331, немного опускаясь после выхода отчетов.

