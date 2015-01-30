Рестораны Shake Shack собираются встряхнуть Уолл-стрит

Удивить и "отблагодарить" трейдеров компания готовится бесплатными бургерами. Компания Shake Shack в четверг разместила публичные акции на бирже NYSE и привлекла $105 млн при цене акции на уровне $21. Об этом сообщает Bloomberg. Запустить продажу акций планируется сегодня.

Как пишут в американских СМИ, Shake Shack уже потрясла трейдеров — она добилась увеличения ориентировочной цены акции в среду с $17 до $19. В Нью-Йорке сеть "изысканных бургеров" составляет 63 точки и в планах компании расширяться дальше. За девять месяцев — к 24 сентября — доход Shake Shack вырос на 39% - до $79 млн.

Как сообщает CNNMoney, Shake Shack чрезвычайно популярен среди гурманов в Манхэттене и Бруклине. Теперь компания собирается взять другую часть Нью-Йорка штурмом — Уолл-стрит. Высококлассные бургеры при первичном размещении получили цену $21 за акцию в четверг вечером. Это выше, чем планировалось прежде — говорят, что цену подняли из-за сильного спроса.

При цене $21 за акцию Shake Shack получит $105 млн, что сделает стоимость компании в $745,5 млн.

Чтобы отпраздновать свой первый день в качестве публичной компании, Shake Shack обещает устроить сюрприз около Нью-Йоркской фондовой биржи. Ходят слухи, что компания планирует привезти целый «пищевой грузовик» Shake Shack прямо перед входом и угощать всех бесплатными бургерами.

Рестораны Shake Shack есть уже в нескольких глобальных рынках — в Лондоне, Москве, Кувейте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания небольшая, поэтому рост тоже несильный — в 2015 году планируют открыть еще десять ресторанов в мире.

Поможет ли Shake Shack недавняя новость об отставке гендиректора Макдональдс? Некоторые аналитики считают, что выбран очень удачный момент для входа на биржу — за счет отрицательного новостного фона о McDonald's можно сделать неплохой ход.

В дополнение к отзывам шеф-поваров, компания своем проспекте к IPO говорит, что гордится тем, что с помощью «надежных ингредиентов, натуральной, без гормонов и антибиотиков говядины" готовят отличные бургеры. Доказательство в ценах - типичный гамбургер в Shake Shack может стоить вдвое дороже, чем Биг Мак.



