Купить золотой слиток можно онлайн — такую услугу запустил Британский королевский монетный двор

Впервые за свою историю Королевский британский монетный двор запустил розничные продажи золотых и серебряных изделий (в том числе и небольших слитков) через интернет. Купить предлагают чеканные серебряные слитки весом до 100 г и золотые слитки весом от 1 до 100 г.

В момент покупки цена на золото может быть около £40 (на момент написания поста - £41,84) за грамм, а 100 г золота обойдутся вам в сумму в £2778,56. К слову, крупные слитки уже распроданы, но немного «полегче» еще есть в наличии на сайте.

Слитки довольно интересно оформлены — на них есть клеймо RMR (Royal Mint Refinery), этот аффинаж Королевского британского монетного двора в последний раз использовался только в 1968 году.

Такие слитки придутся по нраву тем, кто хочет недорого купить инвестиционный металл — эти золотые слитки освобождаются от уплаты НДС. Кстати, в списке стран, которые могут приобрести золото, есть и Российская Федерация. Самое интересное - британские граждане, которые покупают слитки в рамках пенсионного вклада, могут получить налоговые вычеты до 45% от цены слитков.

«Мы очень рады, что нам удалось добавить чеканные слитки с историческим клеймом в нашу продуктовую линейку», сказала Лиза Элворд, глава департамента международных продаж и слиткового металла Двора.

Судя по комментариям на сайте-источнике новости, россияне не прочь вложиться в британское золото — они подсчитали, что это получится гораздо выгоднее, чем, например, покупать металл в Москве.