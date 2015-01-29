Швейцарский франк продолжает падать на слухах об интервенциях нацбанка

В четверг швейцарский франк продолжил падение на фоне ожиданий инвесторами интервенций со стороны швейцарского нацбанка. Валюта Швейцарии упала против основных мировых валют и продолжает слабеть на последних сессиях.

Так, к 15:45 по мск пара USD/CHF укрепилась на отметке 0,9204 (рост на 1,70%), а пара EUR/CHF увеличилась на 1,84% - до уровня 1,0405.

На этой неделе швейцарский франк слабел из-за возросших надежд инвесторов на то, что нацбанк страны вмешается в рынок, чтобы предотвратить повышение курса валюты.

Вице-президент швейцарского национального банка Жан-Пьер Дантин сказал в одном их своих недавних интервью, что банк все еще «основательно готов» вмешиваться в работу валютных рынков даже после отказа от курсового лимита.

С 15 января курс швейцарского франка к евро перестали сдерживать — прежде несколько лет подряд регулятор держал пару евро/швейцарский франк в районе 1,20. Плюс к этому нацбанк тогда же объявил о снижении ставки с -0,25% до -0,75%.

Франк упал также против иены и фунта: пара CHF/JPY ослабла на 1,18% - до 128,35, а пара GBP/CHF выросла на 1,64% до 1,3928.