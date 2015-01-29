Курс доллара превысил 69 руб., евро дошел до 78 руб. на торгах Московской биржи
Валюты

Курс доллара превысил 69 руб., евро дошел до 78 руб. на торгах Московской биржи

29 января 2015, 09:51
Максим
Максим
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Рубль в четверг днем продолжает падать на торгах Московской биржи. Доллар сегодня снова преодолел рубеж в 69 руб. К 11:33 по мск доллар торговался на уровне 69,128 руб. Сейчас пара USD/RUB на Московской бирже торгуется на отметке 69,09.

К 11:47 по мск курс евро дошел до уровня 77,99 руб., по данным сайта Московской биржи.

По мнению руководителя департамента аналитики PROFIT Group Глеба Задоя, в среду позиции рубля пошатнулись. Он говорит, что держаться на плаву у рубля уже нет сил из-за того негативного новостного фона, который его сопровождает.

Против рубля также играют сейчас риски выхода иностранных инвесторов из российских активов из-за снижения рейтинга от S&P.

В центре внимания российского валютного рынка сейчас совет директоров ЦБР, который соберется завтра, хотя вероятность снижения ключевой процентной ставки регулятором оценивается как очень незначительная.

#курсы валют, доллар, евро, рубль