Курс доллара превысил 69 руб., евро дошел до 78 руб. на торгах Московской биржи

Рубль в четверг днем продолжает падать на торгах Московской биржи. Доллар сегодня снова преодолел рубеж в 69 руб. К 11:33 по мск доллар торговался на уровне 69,128 руб. Сейчас пара USD/RUB на Московской бирже торгуется на отметке 69,09.

К 11:47 по мск курс евро дошел до уровня 77,99 руб., по данным сайта Московской биржи.

По мнению руководителя департамента аналитики PROFIT Group Глеба Задоя, в среду позиции рубля пошатнулись. Он говорит, что держаться на плаву у рубля уже нет сил из-за того негативного новостного фона, который его сопровождает.

Против рубля также играют сейчас риски выхода иностранных инвесторов из российских активов из-за снижения рейтинга от S&P.

В центре внимания российского валютного рынка сейчас совет директоров ЦБР, который соберется завтра, хотя вероятность снижения ключевой процентной ставки регулятором оценивается как очень незначительная.