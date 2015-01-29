Цена на Brent стабильна около $48,6 за баррель

В четверг утром нефть ведет себя относительно стабильно - после резкого падения в среду, когда вышли отчеты о росте запасов в США до максимального уровня за 33 года. Об этом сообщает Bloomberg.

К 10:24 по мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали до $48,65 за баррель. Вчера на закрытии цена была на отметке $48,47. Фьючерсы на WTI к этому времени торговались на уровне $44,51 за баррель. Вчера закрылась на отметке $44,45.

На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 8,87 млн баррелей - до 406,7 млн. Этот отчет поддержал ожидания, что на рынке до сих пор избыток нефти, который привел к падению цен почти в два раза в прошлом году.

"И вновь мы видим рост запасов, - говорит главный инвестиционный директор Ayers Alliance Securities в Сиднее Джонатан Барратт. - Нефтяной рынок по-прежнему остается очень слабым".

По оценкам саудовской инвесткомпании Jadwa Investment, Саудовская Аравия сохранит добычу на высоком уровне, чтобы не лишиться своей доли рынка. Объем добычи саудовской нефти в 2015 году составит 9,6 млн баррелей в сутки.

По прогнозу главного исполнительного директора американской Continental Resources Гарольда Хэма, стоимость нефти восстановится уже в первом полугодии, потому что компании сокращают добычу.



К 10:34 по мск Brent торговался на отметке $48,52, WTI - на уровне $44,40.

