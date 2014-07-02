UPS... will do it again!

Американский концерн UPS, специализирующийся на почтово-логистической деятельности, планирует крупно вложиться в немецкий рынок после того, как не смог провести поглощение своего европейского конкурента (голландской корпорации TNT). В течение последующих 3 — 5 лет в европейские подразделения UPS вложит порядка миллиарда долларов.

На сегодняшний день быстрее, чем где бы то ни было, растет бизнес UPS в Германии. Поэтому основные вложения будут направлены именно на немецких «дочек» (увеличение логистических мощностей, открытие дополнительных центров выдачи отправлений и т. д.).

Это — не первая попытка развить бизнес UPS в Европе. Так, недавно сорвалась сделка по поглощению TNT, за которую UPS предлагал 5,2 млрд долларов. Несколько месяцев сложных переговоров ни к чему не привели: табу на сделку было наложено со стороны антимонопольных органов Европейского Сообщества. Теперь UPS решил действовать по-другому и попробует сместить с первого места в Европе Deutsche Post DHL, используя другие способы.