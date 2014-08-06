Регуляторы угрожают банкам Уолл-стрит: добровольно меняйте правовые механизмы или мы применим санкции!

Два года банки Уолл-стрит доказывают регуляторам США, что если они обанкротятся, принцип "слишком большие, чтобы обанкротиться" не подействует. Вчера американские ведомства не обрадовали банки — молчать чиновники больше не намерены.

Так получается, что Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов накануне дало информацию о том, что 11 крупнейших американских и иностранных банков (в том числе JP Morgan Chase и Goldman Sachs) в случае банкротства поставят под угрозу всю финансовую систему. Регуляторы в свою очередь обязали банки упростить правовые механизмы и пересмотреть некоторые практики, чтобы они могли убедиться в отсутствии угрозы финансовой системе.

Со своей стороны банки удивлены, что публичные заявления ведомств были сделаны до каких-либо вообще коммуникаций с банками. Требования, которые обязывает выполнить система, прописаны в законе Додда-Франка, который был принят после финансового кризиса 2008 г. Ситуация с Lehman Brothers тогда наглядно показала, что риск огромен, когда сложные финансовые институты проходят процедуру банкротства.

Сейчас Федеральная корпорация по страхованию депозитов заявляет, что в текущих планах банков слишком мало возможностей справиться с дефолтом без адресной государственной поддержки, а в таком случае и сама экономика почти наверняка перейдет в состояние кризиса.

Уже в прошлом году планы банков признали "не заслуживающими доверия". И сейчас чиновники бьют тревогу - перед 2015 годом все банки должны разработать менее сложную юридическую структуру, хотя у этих же регуляторов есть полномочия, чтобы заставить банки произвести эти изменения.

В число банков вошли Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, State Street и Bank of New York Mellon. В их адрес сейчас направлены письма с указанием конкретных недостатков, которые необходимо исправить.

"Финансовые учреждения должны четко и своевременно получать направления от регуляторов, - сказал пресс-секретарь вашингтонского Financial Services Roundtable Элисон Хокинс. – У финансовых компаний больше капитала, и они сильнее, чем до кризиса. Нужны четкие указания, чтобы обеспечить соблюдение нормативных ожиданий".

Банки уже вынуждены избавляться от непрофильных активов, так как содержать их невыгодно, да и регуляторы обращают на это внимание. Так, например, JPMorgan согласился продать подразделения по работе с товарными фьючерсами за $3,5 млрд в марте. Bank of America продал пакеты акций бразильских, китайских и мексиканских кредиторов. Европейские банки Barclays и UBS сократили операции с фиксированной доходностью.

По версии ФРС, новые правила помогут исправить некоторые из самых больших недостатков банковской сферы — система требует от банков держать минимальное количество долгосрочной задолженность в материнской компании.

Эксперты считают, что банкам лучше добровольно произвести все изменения, а не ждать санкций регуляторов.