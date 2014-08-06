Евро, ты что творишь? Опять падаешь?

И снова евро упал до девятимесячного минимума в среду после выхода данных о резком снижении промышленных заказов в Германии.

По информации Reuters, инвесторы не хотят принимать риск, вызванный опасениями по поводу кризиса на Украине, а потому повсеместно поддерживают доллар и давят на евро.

В среду также ускорилось падение евро, когда стало известно, что число промышленных заказов в Германии в июне сократилось максимально с сентября 2011 года из-за геополитического кризиса. Теперь такие риски сделают компании более осторожными при заключении контрактов.

После выхода статистики евро упал до $1,3349, минимального значения с ноября. Сейчас он торгуется на уровне $1,3364.

В результате снижения доллар обновил 11-месячный максимум к корзине валют. Долларовый индекс вырос уже до 81,65, выше максимального значения с сентября прошлого года.

"Мы вернулись к среднесрочному тренду повышения доллара", - сказал аналитик Джеспер Баргманн из Nordea Bank. В течение некоторого времени евро, скорее всего, еще будет снижаться к доллару из-за разницы в прогнозах для денежно-кредитной политики в США и еврозоне, сказал также эксперт.

Доллар стабилен сегодня к иене, находясь на уровне около 102,58. Евро же подешевел к иене на 0,15% - до 137,10.