Нефть WTI упала до $45 — инвесторы ждут данные по запасам сырья в США

В среду днем фьючерсы на нефть марки WTI оказались под давлением из-за того, что инвесторы находятся в ожидании еженедельных отчетов по запасам сырья в США к концу сегодняшней сессии (в 18:30 по мск). Всех участников рынка интересует, как объемы спроса на нефть изменились со стороны крупнейшего потребителя в мире.

К 13:25 по мск на торгах нефть WTI с поставкой в марте снизилась до отметки $45,18 за баррель. Сейчас цена немного восстановилась — за баррель WTI дают $45,44.

Вчера WTI выросла до $46,22 за баррель, потому что доллар ослаб после выхода данных об объемах заказов на товары долгосрочного пользования — они снизились на 3,4% в декабре.

Сейчас нефть Brent также падает — до уровня $49,21 (-0,80%).

Согласно прогнозам, запасы сырой нефти в США ожидаются на уровне 1,080 млн баррелей, на прошлой неделе было 10,071 млн.