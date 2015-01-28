Юань обогнал по популярности канадский и австралийский доллары

Агентство France Press пишет сегодня, что согласно отчетам о транзакциях SWIFT, китайский юань стал пятой по популярности в мире валютой. В прошлом году сумма операций в юанях увеличилась вдвое.

В статье агентства говорится, что в ноябре 2014 года китайский юань по частоте использования перегнал канадский и австралийский доллары. Уже в декабре число платежей в юанях дошло до максимума — 2,17% от всех операций по системе SWIFT.

Меньше двух лет понадобилось нацвалюте Китая, чтобы подняться в пятерку самых популярных иностранных валют в мире — еще в январе 2013 года юань был лишь на 13 месте по числу транзакций.

В первую тройку входят доллар (44,64% из всех транзакций), евро (28,3%) и британский фунт (7,92%).