Связной банк закроет все свои отделения

В связи с финансовыми затрудениями Связной банк вынужден проводить масштабные мероприятия по снижению затрат. В рамках этого объявлено, что банк закроет все свои отделения (операционные офисы). Сворачивание сети операционных офисов закончится рекордно быстро — уже до 15 февраля 2015 года. Филиалы банка закончат работу позднее.



Впрочем, в заявлении банка сквозят довольно оптимистичные нотки: здесь изначально старались построить работу таким образом, чтобы минимизировать необходимость присутствия клиента в офисе и максимально упроситьь все операции. Интернет- и мобильный банк, центры мобильной связи «Связной» и колл-центр — вот три основных канала, через которые проводились операции.

Разумеется, руководство банка не отрицает того, что часть клиентов испытает серьезные неудобства, однако обещает сделать всё для полного развития альтернативных каналов предоставления качественного сервиса.