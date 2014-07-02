Рубль: не очень светлое завтра

Против рубля сегодня росли все основные валюты, вне зависимости от того, как они разбирались между собой. Вчера была опубликована статистика по США, которая не прибавила особого оптимизма на тему стабильности экономического роста в Америке. Упал индекс деловой активности, снизились расходы на строительство, но поскольку в Европе тоже не всё слава Богу (деловая активность в Италии и Германии падает, а безработица в Германии растет), то доллар теряет позиции по сравнению с евро, однако в минимальных объемах.

Зато поразительную прыть в прыжках вниз демонстрирует рубль.

После отмены перемирия в Украине небольшой июньский подъем российской валюты в отношении доллара и евро был моментально ликвидирован. Газовый конфликт и не думает завершиться, и, что самое печальное — абсолютно неясно, чем же именно он завершится. Всё это не добавляет рублю уверенности, равно как не сулят ничего хорошего обещания новых санкций. Снижение цен на нефть - вишенка на ядовитом торте для рубля. Вчерашняя вечерняя сессия завершилась на уровне 34,34 рубля за доллар, 46,96 рубля за евро, 40,01 — за бивалютную корзину.

Сегодня пара евро/доллар потихоньку ползла вниз, но никаких серьезных движений на этом рынке не будет до завтрашнего дня, когда будет объявлено решение ЕЦБ по монетарной политике и США обнародуют свой отчет по занятости. Завтра же ожидается публичное выступление руководителя ФРС Джанет Йеллен, и если она выскажется о сроках повышения процентных ставок в Америке, то эксперты предрекают взрыв кратковременной волатильности. Попытки роста рубля в среду не возымели никакого результата: к 14.00 мск доллар, упавший было до 34.16 рубля, вернулся к 34.24 рубля. Точно так же вели себя и евро, и корзина (спад до 46.72 и 39.81 соответственно, но потом быстрое возвращение наверх, к 46.77 и 39.88).

Прогнозы аналитиков на ближайшее время относительно рубля — не особенно оптимистичные. Украина не успокаивается, нефть продолжает дешеветь, да еще и июньский фискальный период закончен — всё это способствует росту пары доллар/рубль. Эксперты предполагают, что рост продолжится до 34,6. В случае фантастического варианта развития событий рубль усилится до 33,50, однако этот сценарий аналитики называют наименее вероятным.



