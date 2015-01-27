Азиатские рынки выросли до двухмесячного максимума

Акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в цене. Фондовые рынки Азии закрылись на более, чем двухмесячном максимуме. Этому способствовал оптимизм на тему того, что Греция не выйдет из еврозоны и не пошатнет мировой валютный баланс.

Honda Motor Co прибавила 2% - это лидер по прибыли среди японских экспортеров сегодняшнего дня. Росту японского экспорта (а вслед за ним — и основных индексов страны) поспособствовало вчерашнее падение иены на 0,6%.



Galaxy Entertaiment выросла на 6,4%.

Сводный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1%, японский Topix прибавил 1,7%; корейский KOSPI – 0,9%; S&P/ASX – 0,8%. Hang Seng снизился на 0,4%.

Падение продемонстрировал только Shanghai Composite, который потерял 0,9%. Замедление экономики и резкий спад цен на товары снизила прибыль китайской промышленности, которая раньше была национальным фактором роста, а теперь тормозит всю экономику.