Евро падает после слабых отчетов во вторник

Во вторник евро падает против основных валют после выхода целого ряда слабых отчетов по активности в секторе услуг в блоке единой валюты.

Так, пара EUR/USD снизилась на 0,23% до 1,3391 с отметки 1,3420 до выхода данных. Пара, вероятно, получит поддержку на 1,3366 и сопротивление на отметке 1,3450.

Евро обрушился после того, как данные показали, что активность в секторе услуг Италии выросла в июле намного меньше, чем ожидалось. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Италии снизился до 52,8 в июле с 53,9 в июне. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,0.

Активность в секторе услуг в Германии и Испании увеличилась в прошлом месяце, в то время как рост во французском секторе услуг незначителен.

PMI в секторе услуг еврозоны вырос до 54,2 с 52,2 в июне, но ниже предварительного показателя 54,4. Данные закрепили предположения, что восстановление в еврозоне теряет темп. Теперь инвесторы ожидают итогов заседания в четверг денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

Отдельный отчет во вторник показал, что розничные продажи в зоне евро выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в июне, в соответствии с прогнозами. После выпуска данных инвесторы сосредоточили все внимание на отчете Института управления поставками по активности в секторе услуг США, который появится вечером во вторник.

Евро упал до сессионного минимума против иены, пара EUR/JPY снизилась на 0,15% до 137,44. Единая валюта также упала по отношению к фунту, пара EUR/GBP снизилась на 0,34% до 0,7932.