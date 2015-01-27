В 2015 году ожидаем крах 200 российских банков?

Сегодня, 27 января, центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявил, что в 2015 году возможен крах более 200 банков в России. Заключение экспертов передает газета «Ведомости».

По словам ведущего эксперта центра Михаила Мамонова, после стресс-исследований банков выяснилось, что без поддержки государства сложную экономическую ситуацию могут не пережить более 200 банков в 2015 году и плюс еще 160 - в 2016 году. Эксперты уверены: чтобы решить проблемы этих банков, необходимо 900 млрд помощи в этом году и 500 млрд — в следующем.

Мамонов добавил, что если центробанк не изменит ключевую ставку, тогда господдержка понадобится еще большему числу банков. Тогда уже более 250 банкам в этом году не хватит около 1 трлн рублей, чтобы решить проблемы.

«С учетом экономических реалий и прогнозов наиболее вероятно, что при сохранении прежней политики ЦБ ключевая ставка будет расти и находиться в диапазоне от 17 до 37%», — говорит Мамонов. Он также добавил, что это будет «что-то среднее между замораживанием и ростом, как обычно и бывает».

Напомним, что заявленные ранее меры господдержки в основном достанутся крупнейшим банкам, в то время как примерно 25% средств нужны 150 средним и мелким банкам за пределами топ-100.

Замгендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин в целом поддерживает мнение центра — он сказал, что в 2015 году при ожидаемом снижении ВВП на 3-5% из-за роста кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий. Он также добавил, что эта ситуация - следствие не только кризиса, но и тренда на снижение роста активов малых банков (вне топ-100), который наблюдается с начала 2000-х гг. У мелких банков давно падает эффективность, их существование стало бесперспективным, «а тут еще и кризис», пояснил он.

Как пишет газета «Ведомости», в прошлую пятницу, 23 января, совет директоров АСВ составил список из 27 банков, которые государство готово поддержать капиталом через ОФЗ. Между ними распределили более 830 млрд рублей из планируемых 1 трлн.