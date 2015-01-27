Депутаты госдумы придумали, как спасти валютных заемщиков

Буквально на днях центробанк разослал российским банкам так называемые «рекомендации», где он просит к заемщикам, которые брали валютные кредиты и ипотеку в иностранной валюте, отнестись с пониманием и пересчитать их долг в рублях по курсу на 1 октября 2014 года. Разумеется, банкам будет очень невыгодно делать это — ВТБ 24, например, подсчитал, что если он пересчитает все долги валютных заемщиков в рублях по курсу 39,38 руб. за доллар (официальный курс ЦБ на 1.10.14), то его убытки составят более 10 млрд рублей. А такие суммы запросто могут привести к банкротству небольших банковских игроков.

Сегодня в госдуме предложили другой способ реструктуризации в рубли кредитных долгов российских заемщиков. Так, например, по законопроекту, предложенному депутатами госдумы, банки обязаны реструктуризовать в рубли обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте в течение 30 дней с момента подачи письменного заявления заемщиком. Ту часть, которую осталось выплатить должнику, банк должен пересчитать в рублях по официальному курсу центробанка на дату заключения договора. Плату за пользование кредитом (не выше 12,2% годовых) определят отдельным соглашением.

Депутаты предлагают также ввести запрет на принудительное отчуждение недвижимого имущества должников сроком на один год. Когда долг переведут в рубли, должник сможет обратиться к кредитору и передать залог — в этом случае кредитор обязан принять его, даже если стоимость залога меньше полной, а вот разницу между размером обязательств и ценой залога аннулируют.

В госдуме положительно отнеслись к этому предложению. По словам депутата госдумы Андрея Крутова, «почти все валютные риски российские банки переложили на физических лиц», а девальвация рубля поставила заёмщиков в трудную жизненную ситуацию, которая может вообще превратиться в ипотечный кризис.

Однако, как сообщает «Российская газета», комитет госдумы по финансовому рынку вернул законопроект разработчикам — в нем нет заключения правительства. Один из авторов проекта, депутат Иван Грачев, говорит, что сейчас необходимо «увязать закон с письмом ЦБ», в котором банкам рекомендуется пересчитать задолженность по курсу на 1 октября 2014 года. Он также планирует попросить центробанк сделать это рекомендательное письмо обязательным, плюс внести законопроект в правительство, чтобы поскорее получить его заключение.



