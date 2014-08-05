Евро, доллар и иена стабильны друг против друга

Во время сегодняшних азиатских торгов основная тройка мировых валют - евро, доллар и японская иена - в целом вели себя стабильно в парах друг с другом. Сейчас они демонстрируют слабые изменения по отношению к другим валютам, отмечает Bloomberg.

Стабильность валют на всех рынках несколько сдерживают слабые данные о деловой активности в сфере услуг Китая - индекс менеджеров закупок (PMI) китайского сектора услуг упал в июле до рекордного минимума в 50 пунктов, оказавшись ровно на грани между снижением и ростом активности.

Сегодня утром евро стоил $1,3424 против $1,3422 на закрытии североамериканской сессии в понедельник. Минимум пары был зафиксирован 30 июля - евро опускался до самой низкой отметки с 12 ноября - $1,3367.

За евро утром давали 137,60 иены по сравнению со 137,66 иены накануне.

Курс доллара относительно японской нацвалюты понизился с 102,57 иены до 102,51 иены.

Важнейшими факторами на этой неделе остаются три заседания ведущих центробанков мира: Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии. Все три, как ожидается, сохранят выбранный курс денежно-кредитной политики, но могут скорректировать заявления в деталях.