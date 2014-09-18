Завтра стартуют продажи iPhone 6, а через месяц Apple представит два новых iPad

Совсем недавно американская компания Apple Inc. представила новые версии смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также часы Apple Watch. Вчера стала доступна для скачивания новая ОС для гаджетов - iOS 8. И сегодня поклонников компании уже радуют новостями - 21 октября представят новые версии планшета iPad и операционную систему OS X Yosemite для компьютеров Mac. Об этом сообщает The Daily Dot.



По данным издания, 21 октября Apple покажет шестое поколение планшета iPad и третье поколение планшета iPad mini. Также на мероприятии представят финальную версию операционной системы OS X Yosemite для компьютеров Mac.

В настоящее время Apple Inc. производит две модели iPad с экранами размером в 9,7 и 7,9 дюйма. Планшеты являются вторым по прибыли продуктом в производственной линейке компании после смартфонов iPhone. Но уже два квартала подряд выручка от их продаж снижается. Сейчас поставщики приступили к производству обновленной модели с экраном в 9,7 дюйма, и начинают выпуск новой версии iPad mini. Но в компании задумали расширить линейку за счет увеличения экрана.

Напомним, продажи новых iPhone стартуют 19 сентября в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Гонконге, Сингапуре и Японии. В России устройства появятся в продаже 26 сентября.

Еще в конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что поставщики Apple Inc. готовятся к выпуску в первом квартале 2015 года самого большого iPad в истории компании - с экраном размером в 12,9 дюйма. Начало производства нового гаджета запланировано на первый квартал 2015 года.