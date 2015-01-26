Календарь важных событий и макростатистики на неделю 26 — 30 января

Последняя январская неделя будет довольно интересной с точки зрения инвесторов. Деловой мир вовсю обсуждает события в Греции, где на выборах побеждает партия СИРИЗА, а это может означать все, что угодно, вплоть до выхода страны из зоны евро. Продолжается сезон большой отчетности — на этой неделе нас ждут отчеты от таких корифеев, как Microsoft, Credit Agricole, Boeing, Caterpillar и других крупнейших компаний.

Итак, сегодня, в понедельник 26 января, австралийский рынок отдыхает в честь национального праздника. В Японии вышли данные по торговому балансу. В Германии будут опубликованы данные по деловым ожиданиям и индекс делового климата IFO за январь. Со своей корпоративной отчетностью нас познакомят, к примеру, Microsoft и Credit Agricole.

Вторник, 27 января в Азии и Австралии пройдет относительно спокойно, а вот в Европе внимание инвесторов будет обращено на Британию: здесь выйдут данные по ВВП (за год и за IV квартал). В США будет опубликована статистика по базовым заказам на товары длительного пользования в декабре. Также здесь ждут данных по индексу деловой активности в секторе услуг и индекса доверия потребителей. О развитии экономики также скажет статистика продаж нового жилья. Корпоративной отчетностью порадуют, например, Apple, Caterpillar, P&G, Pfizer, Yahoo!.

В среду, 28 января, в Австралии обнародуют данные по ИПЦ за IV квартал 2014 года. В Германии выйдет индекс потребительского климата. В США будет представлен блок ипотечной статистики, но больше всего в среду ждут заявления Федерального комитета открытого рынка FOMC. Среди корпоративной отчетности в среду можно обратить внимание на Boeing, Canon, Facebook.

Четверг, 29 января, в Азии ознаменуется выходом данных, например, по розничным продажам в Японии. Национальный индекс цен на жилье выйдет в Британии, а Франция обнародует данные по потребительским расходам в декабре. Индекс изменения безработицы в Германии покажет, насколько стимулирование экономики помогает еврозоне. По Европе в целом выйдут цифры по деловому климату и доверию потребителей. В США ожидается статистика незавершенных продаж на рынке недвижимости. Корпоративная отчетность ожидается, например, от Amazon, Google, Ford Motor, Visa.

И, наконец, пятница 30 января принесет с собой крупный блок статистики по Японии. Здесь опубликуют ежемесячный и ежегодный индексы расходов домохозяйств, национальный базовый ИПЦ за 2014 год, коэффициент безработицы, данные по промпроизводству. Много данных выйдет и в Европе. Самые интересные из них — розничные продажи в Германии, потребительские расходы во Франции, ИПЦ и ВВП в Испании, ИПЦ и коэффициент безработицы в еврозоне в целом.

США представит свой ВВП за IV квартал 2014 года, индексы настроения потребителей. Среди отчитывающихся корпораций можно отметить AbbVie Inc , Honda Motor, Mastercard, Mattel.



