Фондовая Азия закончила торги разнонаправленно

Сегодня на азиатских фондовых рынках динамика была неоднозначной: инвесторы ждут решения ФРС, а значит, ничего определенного пока никто сказать не может.

К концу торгов в Азии Hang Seng прибавил 1,16%, Shanghai Composite вырос на 0,16%, S&P/ASX потерял 0,7%, Nikkei похудел на 0,14%. На материке (в Китае и Гонконге) акции резко подскочили на сообщениях о том, что Народный Банк Китая влил 82 млрд долларов в пять самых крупных банков страны — чтобы простимулировать национальную экономику. Разумеется, «веселее» всего подскочили, собственно, представители этих самых банков: так, China Construction Bank прибавил 1,8%, а Industrial and Commercial Bank of China подрос на 1,7%.