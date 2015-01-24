Начало конца эпопеи доллара

"Иран использует другие валюты, в том числе ...... , российский рубль "
Спасибо, давно так не смеялся ))))))))
"Иран использует другие валюты, в том числе ...... , российский рубль "
Спасибо, давно так не смеялся ))))))))
А он как на зло всех разводит.
Не надоело хавать это дерь.....?
Уже 10 лет вас кормят крахом доллара.
А он как на зло всех разводит.
Не надоело хавать это дерь.....?
Про десять лет для меня конечно новость ,а вот последний год прекрасно вижу как многие страны хотят снять зависимость от доллара - и снимут . Что сможет сделать США против пол мира - НИЧЕГО
PS. Имею мозг для анализа :) очень трудно мне что то впарить,а заставить есть то что мне не нравится просто невозможно )
Про десять лет для меня конечно новость ,а вот последний год прекрасно вижу как многие страны хотят снять зависимость от доллара - и снимут . Что сможет сделать США против пол мира - НИЧЕГО
http://www.belaruspartisan.org/politic/288403/
Что-то рановато. Переход от доллара на внешнем рынке все равно произойдет, другого пути экономического развития нет. Странно что Иран об этом заявил... мы на грани 3-ей мировой...
"Иран использует другие валюты, в том числе ...... , российский рубль "
Спасибо, давно так не смеялся ))))))))
Посидят. Посмотрят что будет...
И, если "ничего страшного" не произойдёт, присоединятся к общему тренду.
Это тенденция на ранней стадии. Как эффект домино.
И можно вовсе не смеяться тому, что среди предполагаемых валют расчета, присутствует российский рубль. В рубле кстати нет ничего плохого. У нас нет такого долга как у америкосов. У нас есть не только углеводороды, но и большие территории, на которых можно заниматься выращиванием плодов. Другое дело, что идём мы к этому медленно (коррупция, бездарность правителей и т.д и т.п.). В любом случае, все все понимают, но никто не хочет сделать это первым. Потому этими действиями приходится заниматься тем странам, которым либо не страшно (например Китай), либо необходимо (например Иран и пр.).
Посмотрите на Грецию...
Страна маленькая. Да. Страна зажата тройкой кредиторов. Да. Но все эти разговоры по поводу реструктуризации долга, а то и вообще о прощении какой то его части... Если им удастся хоть что то изменить, примером заразятся и другие страны Еврозоны. Мне вообще изначально не нравился весь этот союз. Понапринимали в свои ряды страны, которые изначально не соответствовали критериям. А теперь всю нагрузку на налогоплательщиков перекладывают (например Германия), или заставляют "затянуть пояса" (например периферия)...
Уверен, эффект домино сработает. В среднем будущем по долларо-замене. В долгосрочном интервале по выходу стран из ЕС. Это тенденции, которые надо внимательно мониторить...
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Президент и исполнительный директор турецкого банка DenizBank Хакан Атеш заявил о том, что центробанки России и Турции ведут работу по подготовке к переходу на расчеты в национальных валютах.
РИА Новости http://ria.ru/economy/20150208/1046599935.html#ixzz3RDvw6lOU
РИА Новости http://ria.ru/interview/20150218/1048142637.html#ixzz3S84DDyJy