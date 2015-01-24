Начало конца эпопеи доллара

Вообще, если говорить о долларо-замене при расчетах. То идея эта уже давняя. Вынашивается в "головах" многих Анти-американских стран. Сама по себе идея нужная и весьма желанная для многих. Многим надоела гегемония американцев. Просто все ждут, когда кто нибудь первый это сделает.

Посидят. Посмотрят что будет...

И, если "ничего страшного" не произойдёт, присоединятся к общему тренду.

Это тенденция на ранней стадии. Как эффект домино.

И можно вовсе не смеяться тому, что среди предполагаемых валют расчета, присутствует российский рубль. В рубле кстати нет ничего плохого. У нас нет такого долга как у америкосов. У нас есть не только углеводороды, но и большие территории, на которых можно заниматься выращиванием плодов. Другое дело, что идём мы к этому медленно (коррупция, бездарность правителей и т.д и т.п.). В любом случае, все все понимают, но никто не хочет сделать это первым. Потому этими действиями приходится заниматься тем странам, которым либо не страшно (например Китай), либо необходимо (например Иран и пр.).



Посмотрите на Грецию...

Страна маленькая. Да. Страна зажата тройкой кредиторов. Да. Но все эти разговоры по поводу реструктуризации долга, а то и вообще о прощении какой то его части... Если им удастся хоть что то изменить, примером заразятся и другие страны Еврозоны. Мне вообще изначально не нравился весь этот союз. Понапринимали в свои ряды страны, которые изначально не соответствовали критериям. А теперь всю нагрузку на налогоплательщиков перекладывают (например Германия), или заставляют "затянуть пояса" (например периферия)...



Уверен, эффект домино сработает. В среднем будущем по долларо-замене. В долгосрочном интервале по выходу стран из ЕС. Это тенденции, которые надо внимательно мониторить...