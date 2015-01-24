Начало конца эпопеи доллара
Валюты

Начало конца эпопеи доллара

24 января 2015, 15:22
Server Muradasilov
Server Muradasilov
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Иран более не использует доллар США для проведения транзакций с зарубежными странами, сообщил в субботу иранскому агентству "Тасним" зампред Центрального банка Ирана Голямали Камьяб.

"В торговом обмене с зарубежными странами Иран использует другие валюты, в том числе китайский юань, евро, турецкую лиру, российский рубль и южнокорейскую вону", - сказал он.

По словам зампреда иранского Центробанка, Иран рассчитывает заключить двусторонние валютные соглашения с рядом стран, и соответствующие переговоры начнутся в ближайшем будущем.
#доллар