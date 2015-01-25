Будет ли 2015 годом повышения процентных ставок?

Автор статьи Мэтью Такер пишет, что недавно обсуждал с читателями, что процентные ставки оказались выше всех ожиданий. Экономика продолжает снижаться в 2014 году, и когда мы вступали в 2015 год, многие инвесторы задались вопросом: будет ли 2015-й, наконец, годом роста показателей?

В начале каждого нового года инвестор остается с надеждой, казалось бы, уже вечной: да, этот год будет именно таким, когда восстановление американской экономики действительно взлетит, инфляция будет на здоровом низком уровне, а процентные ставки будут расти, чтобы обеспечить самые лучшие условия дохода.

И вот мы уже в 2015 году. Давайте взглянем на те факторы, которые могут повлиять на ставки в 2015 году.

- Экономический рост в США и инфляция — оба показателя должны оставаться умеренными. В конце года отчет об очень большом (+ 5,0%) изменении ВВП в третьем квартале был приятным сюрпризом для рынка. Тем не менее, мы ожидаем, что в 2015 году рост, скорее всего, будет идти с более скромной скоростью - 2,5-3%. Инфляционное давление сократилось, так как цена нефти упала ниже $50 за баррель.

- Американские сокровища в качестве инструмента хеджирования против макрособытий. В последние дни газеты пестрили заголовками о том, что Греция может выйти из еврозоны, потом мусолили тему по поводу роста мировой экономики и дефляции, говорили об опасениях инвесторов относительно макроэкономических рисков и т.д. У автора такое чувство, что инвесторы будут и дальше использовать гособлигации для хеджирования риска как часть своего инвестпортфеля, и что в перспективе спрос на казначейские облигации должен оставаться сильным. Если уменишится, то 10- и 30-летние гособлигации вырастут в цене в этом году.

- Нечувствительные к цене покупатели облигаций. ФРС официально закончила свою программу количественного смягчения (QE) в октябре 2014, которая «удалила» большую часть покупателей с рынка. Центральные банки в глобальном масштабе, такие как Банк Японии и Европейский центральный банк, будут проводить свои собственные версии QE в 2015 году В то время как они не будут покупать американские облигации, покупка собственных облигаций приведет к снижению цен на местных рынках. А рост америакнской экономики относительно других рынков должен способствовать росту внешнего спроса на американские облигации, потому что глобальные инвесторы будут искать более высокодоходные активы. Таким образом, количественное смягчение - на этот раз центробанков иностранных государств - будет оказывать понижательное давление на процентные ставки в США.

Учитывая все это, автор ожидает небольшой рост процентных ставок в течение года. Краткосрочные процентные ставки точно будут расти, что обусловлено целями ФРС. Долгосрочные ставки, скорее всего, тоже пойдут вверх, но незначительно.