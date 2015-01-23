Рубль утром обновил максимумы недели против доллара и евро

Инвесторы по-разному отреагировали на вчерашнее заявление ЕЦБ. «Отношению к рублю сейчас изменилось, в первую очередь, из-за европейского QE, поскольку рубль интересен для carry trade. Я думаю, пара доллар/рубль может снизиться до области 60-61», - считает дилер крупного западного банка.

Сегодня утром в 10:10 по мск пара USD/RUB упала до уровня 63,022 (по данным investing.com), а пара EUR/RUB — до уровня 71,509. Сейчас за доллар дают 63,415 руб., за евро — 71,962 руб.

Вчера европейский центробанк заявил, что в марте запускает программу количественного смягчения (QE): будет печатать деньги и скупать частные и гособлигации на 60 млрд евро ежемесячно. Закончится программа примерно к сентябрю 2016 года.

Нынешняя доходная российская валюта может заинтересовать спекулянтов - 17% ставка очень высокая и они могут получить дешевое фондирование в евро и смогут уйти в рубль.



