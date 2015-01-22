Почему снижение цен — это очень, очень плохо

На первый взгляд, когда все вокруг постоянно дешевеет — может показаться, что мы приближаемся к миру мечты, где всё доступно. На самом деле, это не так. Перспектива снижения цен настолько ужасающая, что она побудила руководителей центробанков всего развитого мира вливать триллионы долларов в свои экономики, чтобы разогнать рост цен.

Вы спросите, почему же?

Во-первых, когда покупатели видят, что цена постоянно снижается, они не так интенсивно покупают. Люди задают себе вопрос: зачем мне покупать это сейчас, если завтра, через неделю, через месяц я куплю это за гораздо меньшие деньги? Результат — падение потребительских расходов. Для большинства стран любой спад потребления угрожает дальнейшему росту экономики.

Во-вторых, примерно так же ведут себя и корпорации. Они откладывают, например, закупку сырья, надеясь получить прибыль на разнице в затратах. Спад производства тоже не лучшим образом сказывается на экономике страны.

В-третьих, в таких условиях компании-производители товаров вынуждены снижать цены и дальше, чтобы увеличивать свою поставку. При этом прибыль растет не симметрично: в силу низких цен она снижается. Чтобы занять определенную нишу на рынке, компании вынуждены теперь снижать себестоимость производства для поиска возможности удешевления вещей. Как следствие, вещи эти становятся менее качественными.

В-четвертых, снижение прибыли ведет к замедлению роста заработной платы. Люди не получают роста доходов, которые ожидались, и сокращают расходы еще больше. Цикл повторяется. Вот поэтому ситуация называется дефляционной спиралью.

В-пятых, когда падают цены, не снижаются размеры сумм, которые вы должны. Займы, кредиты, регулярные платежи — все это остается в прежних размерах. Заемщиков эта ситуация совершенно не радуют. В умеренных сценариях компании и потребители просто сдерживают другие свои расходы, чтобы продолжить выполнять свои обязательства. Плохой сценарий — серия банкротств физических и юридических лиц.

И, наконец, в-шестых, влиятельные политики обычно имеют противоядие к замедлению экономики, однако это не так просто, когда процентная ставка регулятора уже близка к нулю. Такую ситуацию сейчас имеет ЕЦБ, вместе с большей частью цивилизованного мира. Это вынуждает экономические власти обращаться к нетрадиционным инструментам регулирования процесса инфляции.

Количественное освобождение — QE — японское изобретение прошлого десятилетия — инструмент, который еще не обкатан и не проверен до конца. Эффективность этого мероприятия в экономических кругах считается спорной, поэтому все будут с интересом наблюдать, чем закончится эпопея с европейским QE.