QE запустят, но в одиночку она все равно не сможет решить проблемы Европы

Сегодня на совещании ЕЦБ приняли решение все-таки запустить программу QE и Европа наконец получит свое денежно-кредитное стимулирование. Но это не означает, что оно спасет ее экономику.



Марио Драги сегодня на пресс-конференции после совещания сказал, что ЕЦБ будет тратить по 60 млрд евро (около $70 млрд) каждый месяц на выкуп частных и государственных облигаций до конца сентября 2016 года, сообщает BBC-News. Это намного больше, чем ожидали инвесторы и трейдеры. Покупку начнут в марте, как и ожидалось.



Очень многие предполагали, что Марио Драги, президент Европейского центрального банка, сегодня объявит о запуске программы, и даже приводили примерные цифры — мол, ЕЦБ будет выкупать облигации на 50 млрд евро в месяц, уже начиная с марта. И это принесет экономике дополнительный 1 трлн евро к концу 2016 года.

Драги долго сопротивлялся немецкой оппозиции и неприязни к количественному смягчению, когда инфляция стала отрицательной и угрожала повреждению дефляционной спирали, а потом создаст помехи как в Японии.

QE по сути - последнее большое оружие, которое осталось в арсенале ЕЦБ и большинство экспертов говорили, что пора уже его запустить. Но некоторые из них до сих пор считают, что европейская версия смягчения может оказаться менее эффективной, чем аналогичные «печатания денег» в США и Великобритании.

До того, как Драги объявил о решении банка насчет QE, доходность европейских государственных облигаций уже упала — они наверняка не станут падать еще ниже, если когда начнутся покупки.

Евро в момент ослаб против доллара — как раз когда объявили о том, что процентная ставка в Европе сохраняется на рекордно низком уровне 0,05%. Евро в паре EUR/USD упал с уровня 1,1626 до 1,1596, однако тут же вернул свои позиции и к 16:11 по мск торговался на отметке 1,1627.

"Низкий евро будет способствовать росту цен на импорт и поддержку экспортеров - это особенно полезно, если экономика США и Великобритании продолжат расширяться", - сказал Эндрю Миллиган, глава глобальной стратегии из Standard Life Investments. Но без реформ во Франции и Италии, налогово-бюджетного стимулирования национальных правительств QE не получится восстановить экономику Европы, сказал он.

К 17:03 по мск пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1533, падение на 0,65% (по данным investing.com). К слову, пресс-конференция еще не закончилась - движение котировок продолжается.





