Эльвира Набиуллина: решение о ставке примут 30 января

Очередная новость о снижении процентной ставки появилась в СМИ — на этот раз это уже комментарий главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, Набиуллина назвала единственное условие снижения ключевой ставки.

«Банк России будет готов снизить ключевую ставку при формировании устойчивой тенденции к снижению инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала она.

По словам главы регулятора, совет директоров примет решение о ключевой ставке, исходя из оценки инфляционных рисков, текущего состояния экономики и прогноза ее развития. Эльвира Набиуллина добавила, что совет директоров ЦБ будет принимать решение, снижать ставку или нет, на заседании 30 января.

Еще утром в прессе появились слухи, что банк России собирается снизить ставку к концу месяца на 2-3%. Позже пресс-служба ЦБ опровергла информацию, что данный вопрос обсуждался на декабрьском заседании, однако категорично об отсутствии такой возможности (что ставку скоро снизят) не заявил.