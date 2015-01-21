Нефтяники из-за дешевой нефти откладывают IPO

Снижение нефтяных котировок заставило многие нефтяные компании отказаться от размещения акций на бирже. Им придется искать другие способы привлечь финансирование либо отложить проекты IPO на неопределенные сроки. Об этом пишет сегодня Reuters.

Количество нефтяных компаний, которые провели публичное размещение акций, сократилось из-за падения цен на сырье: объем полученных от IPO средств во втором полугодии 2014 года был на 63% меньше, чем в первом полугодии — всего $3,8 млрд.

Компании, которые были вынуждены перенести IPO, - это поставщик буровых установок из Дубая Shelf Drilling и Samudra Energy, владеющая нефтегазовыми активами в Индонезии.

"Проекты и IPO отменяются, и компании останавливаются и думают, что делать дальше", - говорит партнер юридической фирмы Norton Rose Fulbright в Сингапуре Эшли Райт. Аналитики и экономисты думают, что в этом году новых размещений может вообще не быть. "Вряд ли мы увидим много IPO сырьевых компаний на AIM, если вообще увидим, в 2015 году. Уж точно не при цене нефти 50 долларов", - считает партнер консалтинговой фирмы BDO UK Крис Сирл.

К 13:56 по мск нефть марки Brent торговалась на уровне $48,88, WTI — на уровне $47,03 за баррель.