Западные эксперты предупреждают о грядущем обвале фондового рынка США

Американский фондовый рынок может в ближайшее время рухнуть на 50 процентов - такое мнение разделяет ряд авторитетных экспертов.



"Мы не имеем права удивляться тяжелому и неизбежным краху фондового рынка. Это ожидаемо", - объясняет Марк Спицнагель, хедж-менеджер фонда, который известен своей очень прибыльной ставкой в $1 млрд на кризис 2008 года "Мы сейчас находимся в гигантском пузыре финансового актива, - предупреждает финансовый консультант и фондовый менеджер из Швейцарии Марк Фабер, - который может лопнуть в любой момент". По его словам, виноваты президент Обама и рискованная политика ФРС, которые "вредят частным предпринимателям, вкладчикам, а также вашим родителям - а зачем родителям спекулировать акциями и недвижимостью?"



Не исключено, что катастрофа не минует и миллиард долларов инвестора Уоррена Баффетта. "Индикатор Уоррена Баффетта", также известный как "отношение капитализации рынка акций к ВВП", сейчас находится у опасного уровня, так что коллапс фондового рынка может произойти в любой момент.



Как пишет Bigness.ru, многие считают, что имеет смысл продать все свои акции и спрятать деньги под матрасом. Второй вариант - рискнуть всем и попытаться переждать бурю. Хотя основатель Absolute Profits Шон Хайман считает, что "на рынке есть определенные секторы, с которыми в следующие несколько месяцев гарантированно ничего плохого не случится. Вывод денег в настоящее время может стоить слишком дорого".



Издание Вести.ру отмечает, что Хайман имеет доступ к секретному календарю Уолл-стрит, следуя которому ему удалось обгонять рынок на 250% с 1968 г. В календаре перечислены 19 инвестиций (на основе секторов рынка) и 38 дат. Вы просто в нужное время покупаете и продаете нужные акции и можете таким образом превратить $1 тыс. в целых $178 тыс. всего за двадцать лет.



"Но этот календарь только часть моей инвестиционной системы, - добавляет Хайман. - У меня также есть система аварийного оповещения, предназначенная для того, чтобы предупреждать инвесторов о любых серьезных изменениях на рынке". Напомним, в 2012 году в интервью для Bloomberg Television Хайман верно предсказал, что стоимость акций Best Buy опустится до $11 за акцию, а в ближайшие несколько месяцев снова поднимется до $40. Именно это и произошло.



Позже в начале 2013 г. в интервью с Джерри Уиллисом для Fox Business Хайман сказал, что рынок поднимется до нового максимального значения в 15 тыс., несмотря на массовые распродажи акций. И фондовый рынок в скором времени стабилизировался."Многие люди думают, что мне везет, - рассказывает Хайман, - но удача здесь ни при чем. Все дело в определенных инструментах, которыми я пользуюсь, например, в секретном календаре Уолл-стрит и моей системе аварийного оповещения".



Отметим, что в настоящее время на ежемесячный информационный бюллетень Хаймана подписано более 114 тыс. человек, а его видео об инвестициях просматривают миллионы. Хайман наглядно демонстрирует, как работает система аварийного оповещения, так что теперь любой человек может последовать по его стопам.