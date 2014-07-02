Акции GoPro выросли на 103% за 4 дня после IPO

Акции производителя видеокамер для экстремальных съемок GoPro на торгах в Нью-Йорке во вторник достигли уровня $48,8 доллара за ценную бумагу. Компания GoPro является нишевым производителем видеокамер, не имеющих практически никаких аналогов.

Калифорнийская компания GoPro провела первичное размещение 26 июня. В ходе IPO ей удалось привлечь 427 миллионов долларов. Акции подскочили на 20% до $ 48.80 вторника и до 103% всего за следующие четыре торговые сессии. Первоначальная стоимость одной акции оценивалась в $ 24.