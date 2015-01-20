Будет ли Китай следующим, кого «сломает» валюта?

Швейцарский франк немного пошатнул и китайский юань - сообщает обозреватель портала MarketWatch Крэйг Стефен из Гонконга. Он пишет, что неожиданный ход нацбанка Швейцарии на прошлой неделе - это напоминание, что в любой момент центробанки стран могут нанести неожиданный удар своими действиями, когда ведут валютные войны. После того, как трейдеры «переварили» потрясения прошлой недели, надо быть готовыми к новым сюрпризам на мировом валютном рынке.

Здесь особенно выделяется Китай, его нацбанк, как и швейцарский, работает в неявной привязке к валюте, которую становится все сложнее поддерживать на стабильном уровне. Благодаря многолетнему переходу от привязки к доллару, курс юаня в большей степени был выше по отношению почти к каждой из основных валют. Крупнейшим экспортерам в мире уже пришлось пережить два года агрессивного поведения иены и девальвацию с момента введения абэномики и сопровождающей ее политики количественного смягчения.

Сейчас все ждут, что ЕЦБ запустит наконец свою QE. В то же время, решение нацбанка Швейцарии означает, что он прекращает покупки евро, необходимых для поддержания франка. А это значит, что евро, безусловно, пойдет вниз.

Кроме того, прочность китайской валюты, вероятно, будет под угрозой из-за отчетов на этой неделе. Ожидается, что ВВП в 2014 году показал рост самыми низкими темпами за 24 года - некоторые предсказывают 7,5% (к моменту написания перевода уже стали известны данные - рост ВВП Китая оценили в 7,3% - прим. переводчика). Другая опасность, которая нависла над Китаем, это нарастание дефляционных сил над валютой. Цены производителей падают в течение почти трех лет, а падение цен на сырую нефть добавляет удара. Рынок недвижимости тоже может обвалить ценники - цены на новые дома в крупных городах упали на 4,3% в декабре.

Трудность для Пекина в том, что эти внешние движения в валютах находятся за пределами его контроля. Если движется EUR/USD, здесь вообще сложно как-то изменить ситуацию. Остается только вопрос - сколько еще китайский юань может выдержать?

Заметно, что действия как швейцарского, так и другие центральных банков европейских стран объединяет общая черта: они все действуют с неохотой, только когда «боль стала слишком сильной», чтобы терпеть ее.

Причина дефляции номер один для центральных банков — ситуация, когда долг становится слишком сложно обслуживать и это приводит к снижению роста экономики, уменьшению занятости, потому что потребители откладывают свои покупки и бизнес, соответственно, не получает инвестиции. У Китая, безусловно, уровень задолженности вызывает беспокойство. Общий уровень долгов в настоящее время оценивается в более 250% ВВП. Темпы роста кредитов в декабре были ниже, чем ожидалось, а это значит, что спрос в экономике уже очень слабый.

Другой повод беспокоиться — вывод капитала из страны: инвесторы больше не заключают сделки с юанем, а за последние месяцы сильно выросли денежные потоки из Китая. В четвертом квартале 2014 китайские запасы уменьшились на $48 млрд - до $3,84 трлн. Отток увеличился до $120 млрд, по сравнению с третьим кварталом, где из страны «ушло» только $68 млрд.

Еще одна опасность заключается в возможном потере уверенности юаня, если ужесточать политику ликвидности. В этом случае это может только поспособствовать росту оттока капитала. Такой сценарий сделает его более вероятным, если Китай пойдет по "швейцарскому пути" и также позволит своей валюте двигаться свободно.

Перевод - Anton Esin

