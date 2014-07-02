Nike и Adidas борются за чемпионство на Мундиале, Puma плетется в хвосте

На Чемпионате мира по футболу в Бразилии разворачиваются не только спортивные баталии. Здесь сталкиваются между собой промышленные гиганты в стремлении отобрать у конкурента умы, сердца и, конечно же, деньги потребителя. Зрительская аудитория Мундиале исчисляется многими миллионами людей, а звезды мирового футбола становятся эталонными образцами для множества молодых людей по всему миру.

Большая часть команд, участвовавших в чемпионате, была одета в формы от Nike или Adidas, и у каждой спортивной компании были свои «козыри» в рукаве в виде футбольных мегазвёзд. Так, Nike одела 10 команд, а лицами ее рекламной кампании были Криштиану Роналду, Неймар и Уэйн Руни. Феерический вылет Португалии и Англии из группового этапа чемпионата оставил Nike только бразильца. Adidas, мало того что является официальным спонсором ФИФА до 2030 года, так еще и одевает 9 команд, и «подгребло» под свой бренд лучшего футболиста мира — великого Лео Месси, приправив это «главное блюдо» кусачим скандалистом Луисом Суаресом. Еще в обойме Adidas – Робин ван Перси, Арьен Роббен, Карим Бензема. Уругвай уже оказался за бортом чемпионата, а Суарес и того хуже - надолго дисквалифицирован, но Аргентина и Германия еще на коне и имеют все шансы на успех.

На сегодняшний момент мы имеем следующую информацию: продажи футбольных продуктов Nike выросли в 2014 году на 21% и составили 2,3 млрд долларов за текущий финансовый год. Национальная сборная Бразилии, одетая в Nike, добавляет компании популярности, в том числе и в соцсетях. Фьючерсные заказы на продукцию Nike выросли на 11%, несмотря на недавнее соскальзывание акций компаний вниз на 2,4%. Впрочем, в прошлую пятницу они поднялись на 0,6% и стоили 79,35 долларов за одну акцию.

Тем временем Adidas, спонсор ФИФА и «родитель» Бразуки, бодро рапортует из Баварии, что футбольные продажи в 2014 году достигнут 2 млрд евро. Аккаунт Brazuka в Твиттере набрал уже 2,4 млн подписчиков, и всё это хорошо сказывается на продажах. На фондовых рынках в пятницу подъем составил всего 0,6%, и стоят акции 73,31 евро за штуку.

На фоне этого сурового противостояния особняком держится Puma. Все команды, которые она одевала, уже выбыли из борьбы (среди них особые надежды возлагались на Италию, но она не смогла даже выйти из группы), и ее заработок на ЧМ самый небольшой. Впрочем, эта компания и не стремилась стать футбольным гигантом, сделав ставку на другие виды спорта: так, недавно был подписан контракт на сотрудничество с великим легкоатлетом Усейном Болтом.



