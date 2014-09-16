Mail.ru Group выкупила 100% акций соцсети ВКонтакте

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group выкупил 48,01% социальной сети "ВКонтакте" у фонда UCP Ильи Щербовича за 1,47 млрд долларов и тем самым довел свою долю в компании до 100%, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Сделка закрыта 16 сентября, оплата произошла полностью наличными с привлечением четырехлетнего кредита от Газпромбанка на сумму 22,2 млрд рублей под 11,5% годовых.

С учетом размера первоначальной инвестиции Mail.ru Group в соцсеть "ВКонтакте" в 2007 году, стоимость консолидации 100% составила 2,07 млрд долларов. В сообщении холдинга также отмечается, что UCP, Mail.ru и бывший гендиректор "ВКонтакте" Павел Дуров договорились снять претензии друг к другу.

"Мы рады объявить о покупке 48,01% "ВКонтакте" у фонда UCP. Консолидация 100% "ВКонтакте" и урегулирование акционерного спора позволят сфокусироваться на продукте и его дальнейшем развитии", - приводятся слова гендиректора Mail.ru Group Дмитрия Гришина.

Mail.ru Group принадлежит интернет-ресурс Mail.ru, социальные сети "Одноклассники" и "Мой мир", "ВКонтакте", сервисы мгновенных сообщений ICQ и "Mail.ru Агент", доля в платежном сервисе Qiwi (10,4%) и др.