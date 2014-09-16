Индекс экономических настроений Германии внезапно вырос

Показатель «Индекс экономических настроений Германии» неожиданно оказался существенно выше прогнозного. При предрекавшемся значении 4,8 пунктов он оказался на уровне 6,9. Это хорошие новости — ведь они означают, что деловая среда «локомотива» еврозоны даже несмотря на непростую ситуацию в европейской экономике, всё же готова работать и развиваться.

На фоне этого можно ожидать временного укрепления евро и подрастания некоторых европейских индексов. Правда, всё это может тормозиться за счет того, что инвесторы ждут заседания ФРС и информации по нему.