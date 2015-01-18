НацБанк Швейцарии поставил на грань банкротства крупнейших форекс-брокеров

Неожиданное решение ЦБ Швейцарии отказаться от привязки курса нацвалюты к евро и последовавший 40-процентный рост франка к мировым валютам привел к колоссальным убыткам среди трейдеров валютного рынка. В результате многие форекс-брокеры оказались на грани банкротства, а некоторые - успели ее перешагнуть.Крупнейшей жертвой НацБанка Швейцарии стала британская Alpari. В пятницу компания объявила о банкротстве из-за убытков клиентов, которые ей как брокеру пришлось компенсировать из собственных средств.«Недавнее движение в швейцарском франке, вызванное неожиданным разворотом политики Национального банка Швейцарии привело к исключительной волатильности и экстремальному дефициту ликвидности. В результате большинство клиентов понесли убытки, превысившие размер из счетов. Когда клиент не может покрыть убыток, он переходит к нам. Это вынуждает Alpari (UK) Limited объявить о финансовой несостоятельности», - говорится в сообщении компании клиентам.Один из крупнейших в мире форекс-брокеров FXCM объявил в пятницу, что долг по счетам клиентов из-за роста франка превысил 225 млн долларов, в результате чего компания находится на грани нарушения требований к капиталу. Акции FXCM рухнули на 15% до минимума за два года.IG Group сообщила об убытках на 30 млн фунтов стерлингов, которые возникли из-за того, что компания не смогла закрыть свои позиции на валютном рынке на тех же уровнях, на которых закрывала позиции клиентов. Акции IG упали на 6,7% на торгах в Лондоне.Новозеландская Excel Markets признала критическое падение капитала и сообщила, что не сможет возобновить бизнес.Канадская OANDA также признала убытки, но их размер не раскрыла.НацБанк Швейцарии в четверг шокировал рынки решением отказаться от потолка курса фрака к евро, который удерживал с 2011 года. Швейцарский ЦБ пытался сдержать укрепление нацвалюты, продавая франки и покупая евро, когда курс достигал 1,2 франка за евро.За полчаса после решения НБШ франк подорожал более чем на 40% к евро и другим мировым валютам. Фондовый рынок страны рухнул на 15%, доходности облигаций федерального правительства Швейцарии стали отрицательными на участке кривой со сроком погашения до 9 лет.

Решение НБШ стало шоком для рынка в том числе и потому, что двумя днями ранее, 13 января, вице-президент банка Жан-Пьера Дантин называл привязку франка к евро «опорой монетарной политики». 5 января председатель совета управляющих банка Томас Джордан говорил, что роуль этого инструмента является «абсолютно центральной».



