Рекордный скачок франка

Решение Центробанка Швейцарии об отмене потолка обменного курса для франка к евро 15 января привело к рекордному удорожанию швейцарской валюты. Беспрецедентный скачок франка вызвал непредвиденные проблемы у онлайн-брокеров рынка Forex. Накануне жертвами валютной паники стали нью-йоркский брокер FXCM и новозеландский Excel Markets, а сегодня объявил о неплатежеспособности британский Forex-брокер Alpari UK, аффилированный с российской Alpari

Вчерашний неожиданный отказ Швейцарского национального банка (SNB) от политики ограничения курса франка к евро повлек исключительную волатильность и крайний дефицит ликвидности» в валютных парах с франком, сообщил в пятницу британский Forex-брокер Alpari (UK). В результате большинство клиентов брокера понесли убытки, которые превысили собственный капитал на их счетах. В такой ситуации брокер обязан принять убытки на себя. «Это вынудило Alpari (UK) Limited сегодня объявить о неплатежеспособности», – говорится в ее сообщении. Представитель Alpari Владислав Ковальчук сообщил РБК, что российские клиенты компании не пострадали из-за проблем с швейцарским франком. «Волатильность франка вызвала проблемы с исполнением обязательств только у западных брокеров. Бизнес компании в России остается устойчивым, мы исполняем все сделки», – отметил он. Alpari UK – одна из компаний международной брокерской группы Alpari российского происхождения. Alpari была основана в 1998 году в России через несколько месяцев после августовского дефолта. Alpari UK была учреждена в 2004 году и базируется в Лондоне. Наиболее вероятный сценарий для Alpari UK предусматривает назначение временной администрации, что может закончиться ликвидацией компании. Согласно британскому законодательству, возможны и другие процедуры, которые позволяют компании выжить, но они применяются реже. «Компания Alpаri UK является самостоятельным юридическим лицом в рамках международного бренда «Альпари», и ее финансовое положение не оказывает какого-либо влияния на финансовое положение компаний, предоставляющих услуги в других юрисдикциях», – говорится в опубликованном позднее сообщении Alpari. Ликвидность испарилась Многие валютные брокеры заявили о проблемах после вчерашнего решения SNB. Беспрецедентный скачок франка к евро – швейцарская валюта подорожала на 40% за считаные минуты – привел к тому, что ликвидность в основных валютных парах с франком буквально испарилась, поскольку многие трейдеры перестали торговать франком. Одной из пострадавших компаний стала зарегистрированная в Нью-Йорке брокерская фирма FXCM, которая предоставляет услуги онлайн-трейдинга для частных и институциональных инвесторов. Поздним вечером 15 января FXCM опубликовала сообщение, в котором предупредила, что из-за экстраординарной волатильности на рынке франка счета ее клиентов оказались в минусе на $225 млн. В связи с этим уровень собственного капитала компании может оказаться ниже уровней, предписанных американскими регуляторами. FXCM находится в постоянном контакте с регулирующими органами и обсуждает альтернативные возможности для увеличения своего капитала. Стоимость акций FXCM на торгах в Нью-Йорке в четверг рухнула на 15%, а на продленной сессии – еще на 12%. Другим валютным брокером, который столкнулся с финансовыми сложностями из-за резкого роста франка, стал новозеландский Excel Markets. Как говорится в размещенном на сайте компании сообщении, ее клиенты, которые открывали свои торговые позиции во франках, столкнулись со значительными убытками. «В том случае, если клиент не может выполнить свои обязательства, они переходят на нас», – отмечается в сообщении. Компания лишилась всех операционных средств и будет вынуждена прекратить свою деятельность. Потери швейцарских компаний Рост стоимости франка по отношению к доллару и евро 15 января привел к падению котировок крупнейших швейцарских производителей. Около 46% экспорта Швейцарии приходится на еврозону, и экспортеры альпийской страны понесут потери. Акции владельца марки швейцарских часов Swatch упали более чем на 10%, как и ценные бумаги производителя цемента Holcim. По состоянию на 14:00 мск 16 января ключевой швейцарский фондовый индекс SMI потерял 4,6% после падения на 8,7% накануне. Швейцарский франк немного корректируется после вчерашнего рекордного роста: франк торгуется на уровне €0,98 и $1,14, что на 4,2-4,4% ниже курсов на закрытии предыдущего дня. Дорогой франк, как предупреждает Fitch, мнение которо​​го приводит FT, снизит прибыльность крупнейших швейцарских банков, однако окажет меньшее влияние на их соответствие нормам достаточности капитала. Как утверждает рейтинговое агентство, многие крупные швейцарские кредитные институты извлекают прибыль из операций с иностранной валютой или деятельности в зарубежных юрисдикциях, в то время как операционные расходы несут во франках. Часть банков страхует свою выручку от валютных скачков, другие же этого не делают. Больше остальных пострадают те организации, основные расходы которых номинированы именно во франках. ЦБ Швейцарии установил потолок обменного курса для франка в 2011 году. Это было сделано, в том числе, для помощи местным экспортерам. Тогда одной из причин роста стоимости швейцарской валюты стала его популярность среди инвесторов. Франк долгое время считался одной из самых безопасных валют для инвестиций, в меньшей степени подверженной инфляции, чем основные «конкуренты».



