Банкам рынок не помеха!

Смотря на изменение стоимости Швейцарской валюты по отношению к доллару США. Можно понять, что Швейцарскому Центральному банку удалось в течении 10 лет с 2001 по 2011 года держать тренд по валютной паре в нисходящем направлении. Не удивительно, что держатели своих сбережений в Швейцарских франках, чувствовали себя достаточно комфортно, когда курс подвергался постоянному росту. Это приносило некоторую прибыль держателям вкладов ежегодно. А сама валюта получила имидж твердой и надежной.

Последние 3 года франк находился в диапазоне между 0,88 и паритетом. В первую очередь это было связано с последствиями кризиса и денежно-монетарной политикой от ЦБ Швейцарии, которая в свою очередь стала мягкой. Деньги стало получать проще и как следствие они получили склонность к обесцениванию. Последнее снижение франка к доллару США, было подкреплено уверенным ростом экономики в штатах. Об этом имел представление весь финансовый мир. Только ленивый не смог на этом заработать.

Огромные потери произошли для финансового рынка из-за банально простого и однобокого направления движения котировок. Однако рынок это в первую очередь деньги, и наступил момент, когда разум одержал победу над лихой игрой. Здесь имеется ввиду пара ЕвроФранк, которая которая 7 календарных дней подошла к границе установленной ЦБ Швейцарии. Это был момент когда ситуация на рынке была явно в пользу фундаментальных новостей от Европейского ЦБ, по поводу начала запуска программы эмиссии облигаций. Например финансовый источник Bloomberg в это время свободно выдавал новости о том, что нет причин для роста Евро, и что валюта будет продолжать снижение.

Швейцарский банк в это время очень хорошо поработал, и никто не смог прочувствовать планы от представителей финансовой элиты. Два серьезных шага снижение ставки на 0,5 базисных пункта, а также открытие планки, которую банк держал в течении 3 лет. Произошло неожиданно и одновременно. Постоянный перевод денежных средств из Евро во Франк, мгновенно обрушили пару, когда ворота открылись.

Как пишет агентство Bloomberg не удел остались, только клиенты валютного рынка.